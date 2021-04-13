В цілому перехід мобільних пристроїв Huawei на нову систему почнеться з червня 2021 року.

Китайський виробник електроніки Huawei планує забезпечити понад 100 млн пристроїв власною операційною системою HarmonyOS в 2021 році.

Читайте такожУ Google: Huawei запустила продаж розумних окулярів EyeWearПро це заявив заступник голови компанії Сюй Чжіцзюнь на Global Analyst Conference 2021.

Раніше Huawei уклала контракти з більш ніж 20 постачальниками обладнання та 280 розробниками програмного забезпечення для роботи в екосистемі продуктів Huawei. За словами представників Huawei, HarmonyOS являє собою нове покоління мобільних операційних систем з єдиною мовою для різних пристроїв. На даний момент планується, що флагманські моделі Huawei, в тому числі Mate X2, отримають HarmonyOS вже в квітні цього року. В цілому перехід мобільних пристроїв Huawei на нову систему почнеться з червня 2021 року, передає kommersant.

Операційна система Huawei

У 2019 році Huawei почала розробку власної мобільної операційної системи у відповідь на санкції з боку США, через які смартфони компанії втратили доступ до додатків Google на Android. HarmonyOS 2.0 була представлена у вересні 2020 року, вона підтримує «розумні» телевізори, автомобілі та смартфони.

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Автор: Ірина Погоріла