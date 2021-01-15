Вченим вдалося відобразити наслідки вибуху наднової зірки.
Знімок був опублікований на сайті обсерваторії телескопа Хаббл.
На фото показаний газоподібний "труп", що розширюэться, -залишки наднової зірки, відомої як 1E 0102.2-7219.
Читайте такожАстрономи виявили рекордно далекий квазар
За даними вчених, це залишки зірки, яка давно вибухнула в Малій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху, що знаходиться приблизно за 200000 світлових років від нас.
Оскільки газові вузли в цьому залишку наднової рухаються з різними швидкостями та напрямками, ті, які рухаються до Землі, пофарбовані в синій колір, а ті, що віддаляються, - червоним.
Як повідомляється, газ несеться від місця вибуху з середньою швидкістю 3,2 мільйона кілометрів на годину. На такій швидкості можна дістатися до Місяця і назад за 15 хвилин.
Інші знімки Хаббла:
- Вчені засікли "смерть" величезної туманності Скат (фото)
- Зоряна кузня: Хаббл сфотографував унікальну галактику (фото)
- Вчені показали рекордно величезну екзопланету (фото)
- Дух захоплює: Хаббл сфотографував галактику-феєрверк
- Hubble сфотографував галактику, схожу на Чумацький Шлях (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram