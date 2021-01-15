Вчені встановили, що це залишки вибухнула наднової / фото NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic

Вченим вдалося відобразити наслідки вибуху наднової зірки.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії телескопа Хаббл.

На фото показаний газоподібний "труп", що розширюэться, -залишки наднової зірки, відомої як 1E 0102.2-7219.

Читайте такожАстрономи виявили рекордно далекий квазар

За даними вчених, це залишки зірки, яка давно вибухнула в Малій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху, що знаходиться приблизно за 200000 світлових років від нас.

Оскільки газові вузли в цьому залишку наднової рухаються з різними швидкостями та напрямками, ті, які рухаються до Землі, пофарбовані в синій колір, а ті, що віддаляються, - червоним.

Як повідомляється, газ несеться від місця вибуху з середньою швидкістю 3,2 мільйона кілометрів на годину. На такій швидкості можна дістатися до Місяця і назад за 15 хвилин.

Інші знімки Хаббла:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська