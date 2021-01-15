Газ від зірки, що вибухнула, несеться в космос зі швидкістю 3,2 мільйона кілометрів на годину.

Вченим вдалося відобразити наслідки вибуху наднової зірки.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії телескопа Хаббл.

На фото показаний газоподібний "труп", що розширюэться, -залишки наднової зірки, відомої як 1E 0102.2-7219.

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За даними вчених, це залишки зірки, яка давно вибухнула в Малій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху, що знаходиться приблизно за 200000 світлових років від нас.

Оскільки газові вузли в цьому залишку наднової рухаються з різними швидкостями та напрямками, ті, які рухаються до Землі, пофарбовані в синій колір, а ті, що віддаляються, - червоним.

Як повідомляється, газ несеться від місця вибуху з середньою швидкістю 3,2 мільйона кілометрів на годину. На такій швидкості можна дістатися до Місяця і назад за 15 хвилин.

Інші знімки Хаббла:

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Переклад: Катерина Лиманська