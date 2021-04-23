Генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив конкурс на 100 млн доларів в рамках боротьби з глобальним потеплінням.
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Про це повідомляє REUTERS.
Зазначену суму отримає людина, яка придумає спосіб видалення вуглекислого газу з атмосфери або океану.
"Зараз у нас тільки одна планета. Навіть якщо є 0,1% ймовірність катастрофи - навіщо ризикувати? Це божевілля!" - заявив Маск.
Конкурс триватиме чотири роки до Дня Землі у 2025 році.
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