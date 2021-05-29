Генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск показав фотографію нового космічного корабля Starship SN16, який може бути запущений найближчим часом.
Знімок бізнесмен опублікував в Twitter.
Як відомо, на початку травня прототип корабля Starship SN15 успішно завершив випробувальний політ. Він здійснив посадку в Бока-Чіка, штат Техас.
Саме після цього Ілон Маск заявив, що SN15 може бути повторно запущений «найближчим часом».
Разом з тим нової інформації Starship SN15 немає, а ось Starship SN16 вже готують до запуску.
Читайте такожМаск відправить ракету на Гаваї: подробиці першого орбітального польоту StarshipДата нового запуску поки невідома.
Раніше наземні випробування чотирьох ранніх прототипів Starship закінчилися аваріями.
Starship - перспективна суперважка ракета. SpaceX її розробляє на заміну ракетам Falcon. Очікується, що завдяки своїм характеристикам і можливостям, корабель потенційно зможе в найближчі роки нести пілотовані місії для створення населених баз на Марсі та Місяці.
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