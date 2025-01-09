Було проведено кілька безрезультатних пошуків, перш ніж дослідники звернули свою увагу на склепи у вересні 2024 року.

Історичні скарби, які не могли знайти десятиліттями, були виявлені в криптах собору: серед них були похоронні корони та відзнаки, що належали середньовічним європейським правителям.

Згідно з пресрелізом туристичної агенції Go Helsinki, крипту з Вільнюського собору в Литві не бачили з початку Другої світової війни 1939 року. Про це пише CNN.

Серед знайдених предметів - корона, що належала Олександру Ягеллону, або Олександру Йогайлайтісу, королю Польщі та великому князю Литовському, який жив у 1461-1506 роках.

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Інші артефакти: корона, ланцюг, медальйон, перстень і дошка для труни, що належали Єлизаветі Австрійській, або Ельжбеті Габсбургайтє, яка жила в 1436-1505 роках.

Також було знайдено корону, скіпетр, державу, три каблучки, ланцюг і дошки для трун, пов'язані з Барбарою Радзивілл, або Барборою Радвілайте. Вона була одружена з Сигізмундом II Августом, або Жігімантасом Августом, королем Польщі та великим князем Литовським, і померла 1551 року. Вільнюський архієпископ Гінтарас Грушас сказав:

"Виявлені похоронні знаки монархів Литви та Польщі є безцінними історичними скарбами, символами давньої традиції литовської державності, знаками Вільнюса як столиці та чудовими витворами ювелірного мистецтва".

Зазначається, що артефакти були поміщені в саркофаги королівських осіб, коли їх ховали, і корони не вдягали, а натомість їх було зроблено після смерті, щоб стати частиною похоронної гробниці.

"Це відображає практику поховання і шанування того часу. Ця знахідка має особливе значення для нашої державності, оскільки вона показує місце розташування Вільнюського собору як некрополя еліти Великого князівства Литовського. Ці символи важливі як для держави, так і для кожного з нас, як знаки європейської ідентичності, як відновлена ідентичність старої держави, як знак сили нашого коріння", - сказала Рита Паулюкявічюте, директорка Музею церковної спадщини Вільнюса.

Цікаво, що ці предмети були вперше виявлені 1931 року, коли собор очищали після весняної повені, відкривши склеп з останками правителів.

Вони були виставлені на огляд до початку Другої світової війни в 1939 році, але пізніше їх сховали. Було проведено кілька безрезультатних пошуків, перш ніж дослідники звернули свою увагу на склепи у вересні 2024 року.

Використовуючи ендоскопічну камеру, вчені виявили артефакти в грудні, загорнутими в газети, датовані вереснем 1939 року. Вони будуть досліджені, відреставровані та представлені публіці в майбутньому.

Новини про знайдені скарби

Підводний археолог Александре Монтейро заявив, що близько 250 кораблів зі скарбами затонули у водах архіпелагів Азорських островів і Мадейра, а також на материковому узбережжі Португалії.

Дослідник з Інституту історії, територій і спільнот в Universidade Nova de Lisboa склав карту затонулих кораблів у цих регіонах. Загалом він 25 років займався дайвінгом і вивчав підводні знахідки. Створена ним база даних налічує 8620 корабельних аварій на цій морській території.

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