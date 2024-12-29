Створена ним база даних налічує 8620 корабельних аварій на цій морській території.

Підводний археолог Александре Монтейро заявив, що близько 250 кораблів зі скарбами затонули у водах архіпелагів Азорських островів і Мадейра, а також на материковому узбережжі Португалії.

Як пише Оbservador, дослідник з Інституту історії, територій і спільнот в Universidade Nova de Lisboa склав карту затонулих кораблів у цих регіонах. Загалом він 25 років займався дайвінгом та вивчав підводні знахідки. Створена ним база даних налічує 8620 корабельних аварій на цій морській території.

"У мене близько 7500 кораблів для узбережжя материка, близько 1000 для Азорських островів і 120 кораблів для узбережжя Мадейри. Вони затонули там", — сказав він.

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За словами Монтейро, це були кораблі, які затонули після 1500 року, оскільки саме того часу сягають найдавніші записи. Зокрема, коли археолог був на Азорських островах, то знайшов згадку у виносці про втрату флагманського корабля з 1615 року — Nossa Senhora da Luz у Faial.

"Я хотів знайти цей корабель. Мені знадобилося чотири роки, щоб досліджувати різні архіви, і після цих чотирьох років я занурився, і під час першого занурення я знайшов точку затонулого корабля... Коли компанії, які займаються пошуком скарбів, постукали в двері регіонального уряду Азорських островів, наша найбільша драма полягала в тому, що ми не знали, скільки кораблів і де вони знаходяться. Про це було відомо, про це підозрювали, але наших знань було нуль", — сказав він.

Однак зараз Монтейро має величезну базу стосовно кораблів зі скарбами. Він розповів про іспанський корабель "Богоматір Вервиці" 1589 року. Він затонув, маючи на борту за задокументованою інформацією 22 тонни золота і срібла.

Дослідник додав, що інформація була опубліковано, але португальський уряд нічого ще не зробив. Він попередив, що на шукачів скарбів чекатиме важкий шлях, оскільки все буде під піском.

"Якби я витратив місяць на роботу над проектом, я б знайшов корабель", – запевнив він... Ми знаємо, що є 250 кораблів зі скарбами, і ми знаємо, що рано чи пізно будь-який портовий проект знайде щось подібне. Не існує плану на випадок непередбачених обставин, щоб захистити таку знахідку", - обурився Монтейро.

Раніше УНІАН розповідав, Джон Коллінз-Блек, музикант і підприємець, створив проєкт, що надихає на пригоди: він сховав п’ять скринь зі скарбами по всій території США. Загальна вартість захованих скарбів перевищує 2 мільйони доларів.

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