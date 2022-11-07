На жаль, в Україні пік місячного затемнення припаде на денний час, тому спостерігати за ним без спеціальних приладів буде неможливо.

У вівторок, 8 листопада, відбудеться повне місячне затемнення. Земляни побачать так званий "кривавий" Місяць.

За даними Science Alert, наступне повне місячне затемнення відбудеться не раніше 13-14 березня 2025 року.

Повне місячне затемнення, відоме як "кривавий" місяць через дивний червоний відтінок - фантастична можливість побачити захоплююче астрономічне явище без бінокля або спеціального обладнання.

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Однак цього року пік затемнення за київським часом буде о 13:02. Це означає, що жителі України не зможуть спостерігати за місячним затемненням неозброєним оком.

Що таке "криваве" місячне затемнення

Повне місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, кидаючи свою тінь на місяць.

Поки прямі сонячні промені повністю блокуються, атмосфера Землі досить прозора, щоб частина світла потрапляла на Місяць.

Але це світло заломлюється, коротші сині хвилі світла розсіюються більше, ніж довгі червоні, в результаті чого тінь надає Місяцю моторошне червоне світіння. Звідси і назва "кривавий" Місяць.

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