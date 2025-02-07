Нова ком'ютерна модель краще показала процес, про який вчені і так вже знали.

Антарктичні льодовики зісковзують з материка в океан через наявність під шаром криги справжніх річок із прісної води. Про це пише науковий вісник Live Science із посиланням на результати нового дослідження.

Команда вчених використала метод комп’ютерного моделювання, щоб краще зрозуміти, як вода тече під товстим шаром антарктичної криги. Висновки, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters, пітвердили вже відомі факти та додали нової інформації.

Дослідження базувалося на твердженні, що антарктична крига сповзає в океан швидше, якщо між льодовиком та корінними породами континенту є рідка вода. Саме вона виступає як додаткова змазка, що знижує силу тертя і прискорює зісковзування льоду.

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Але ступінь цього змащування не є рівномірним по Антарктиді — він залежить від ваги льоду, глибини та тиску води під ним. Комп'ютерне моделювання показало, що найбільш спрятливі умови для зісковзування льоду склалися у внутрішній частині континенту, а також під вихідними льодовиками вздовж краю крижаного покриву. Саме там льодовики зміщуються найшвидше і зрештою "стікають" в океан.

Правильність цього моделювання підтвердилася, коли модель точно вказала розташування підлідних озер у західній Антарктиді, які вже давно відомі вченим. Разом з тим модель передбачила наявність великих каналів з водою під шаром криги: там підльодовикова вода впадає в океан. Багато з цих місць узгоджуються з ділянками шельфового льодовика, які, як відомо, швидко тануть.

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Як писав УНІАН, вчені виявили розлом стародавньої океанічної плити під поверхнею землі там, де зараз лежать держави Ірак та Іран. Висновки дослідників показують, що ця плита, яка колись була дном моря між Аравійським і Євразійським континентами, продовжує розламуватися в горизонтальному напрямку.

Також ми розповідали, що вчені зрозуміли походження астероїда, який кружляє навколо Землі. Виявляється, колись якась потужна сила відірвала його від Місяця.

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