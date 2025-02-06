Група вчених досліджувала вплив гір Загрос на вигин поверхні Землі.

Міжнародна група вчених дослідила, як гори Загрос в Іраку, вплинули на вигин поверхні Землі за останні 20 млн років.

Висновки дослідників показують, що глибоко під поверхнею Землі океанічна плита Неотетіс, яка колись була дном моря між Аравійським і Євразійським континентами, зараз розламується в горизонтальному напрямку. Цей розлом поступово поширюється від південного сходу Туреччини до північного заходу Ірану, пише Scitechdaily.

У матеріалі йдеться, що коли два континенти сходяться протягом мільйонів років, океанічне дно між ними опускається на великі глибини під континенти. Коли континенти стикаються, маси гірських порід з їхніх країв піднімаються і стають гірськими хребтами.

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Протягом мільйонів років величезна вага цих гір змушує поверхню Землі навколо них прогинатися. Згодом відкладення, вимиті з гір, накопичуються в цій западині, утворюючи такі рівнини, як Месопотамія. Дослідники змоделювали вигин поверхоні Землі на основі навантаження гори Загрос, де Аравійський континент стикається з Євразією. Вони виявили, що вага гір сама по собі не може пояснити западину глибиною 3-4 км, яка утворилася і була заповнена опадами за останні 15 млн років.

"З огляду на помірний рельєф у північно-західній частині Загросу, було дивно виявити, що так багато осаду накопичилося в тій частині, яку ми вивчали. Це означає, що западина більша, ніж могла б бути спричинена навантаженням гір Загрос", - пояснив Ренас Кошнау, провідний автор і науковий співробітник кафедри структурної геології та геотермії Геттінгенського університету.

Дослідники припускають, що це викликано додатковим навантаженням океанічної плити, що тоне, і яка все ще прикріплена до Аравійської плити. Кошнау додає: "Ця плита тягне регіон вниз, звільняючи місце для більшого накопичення осаду. У напрямку Туреччини западина, заповнена опадами, стає набагато мілкішою, що свідчить про те, що плита в цій частині відкололася, послабивши силу тяги вниз".

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