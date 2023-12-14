Результати можуть допомогти краще зрозуміти втрати води та атмосфери на Марсі, кажуть вчені

У грудні минулого року місія Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Maven спостерігала раптове "зникнення" потоку заряджених частинок, що постійно виходять від Сонця, відомого як сонячний вітер. Ця надзвичайно рідкісна подія, що залишила порожнечу в космосі, призвела до "майже неймовірного" розширення марсіанської атмосфери, пише Independent.

Згідно зі спостереженнями НАСА, представленими на осінній зустрічі Американського геофізичного союзу в Сан-Франциско, без тиску сонячного вітру марсіанська атмосфера і магнітосфера розширилися на тисячі кілометрів.

Попередні дослідження показали, що Марс, як і інші планети Сонячної системи, постійно оточений зарядженими частинками, що виходять від Сонця, які чинять тиск на магнітосферу.

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У той же час сонячний вітер, що діє на Марс, призводить до відтоку більшої частини його атмосфери.

Так, у грудні 2022 року щільність сонячного вітру впала у 100 разів, що призвело до зменшення тиску, що чиниться на Марс, внаслідок чого магнітосфера планети збільшилася більш ніж утричі.

Дослідники кажуть, що ця сонячна подія та подальша трансформація марсіанської магнітосфери можуть допомогти краще зрозуміти фізику, яка спричиняє втрату води та атмосфери на Марсі.

За словами дослідників, такі драматичні зникнення сонячного вітру відбуваються вкрай рідко і тільки під час збільшення сонячної активності.

Раніше NASA опублікувало нові унікальні зображення Марса. Десять зображень були зроблені з висоти приблизно 400 км над поверхнею Марса, що, за словами агентства, є приблизно такою ж висотою, на якій Міжнародна космічна станція пролітає над землею.

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