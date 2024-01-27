Після завершення місії команда NASA проведе остаточні випробування систем вертольота і завантажить зображення та дані з його вбудованої пам'яті.

Американське космічне агентство NASA оголосило про завершення місії вертольота "Інженьюіті" (Ingenuity) на Марсі через пошкодження лопатей, сказано у повідомленні агентства.

Знімки вертольота, зроблені 18 січня і відправлені на Землю, показують, що він пошкодив одну або кілька лопатей несучого гвинта під час посадки, уточнює NASA.

За словами глави агентства Білла Нельсона, невеликий вертоліт "Інженьюіті"(його розміри всього близько 20 сантиметрів, а розмах лопатей до 120 сантиметрів) "пролетів вище і далі, ніж ми коли-небудь могли собі уявити".

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"Історична подорож "Інженьюіті" - першого повітряного літального апарату на іншій планеті - підійшла до кінця", - сказав він, додавши, що вертоліт допоміг NASA "зробити неможливе можливим".

18 січня 2024 року він повинен був зробити короткий вертикальний зліт, але під час посадки NASA втратило зв'язок з коптером на висоті близько метра. На наступний день зв'язок була відновлена, проте злетіти вертоліт вже не міг.

Після завершення місії команда NASA проведе остаточні випробування систем вертольота і завантажить зображення і дані з його вбудованої пам'яті. Марсохід "Персеверанс" в даний час знаходиться занадто далеко, щоб спробувати сфотографувати вертоліт, уточнюють в NASA.

Місія Інженьюіті на Марсі - деталі

Вертоліт "Інженьюіті" виступав в якості марсохода і розвідника ровера " Персеверанс", відправленого на Марс в липні 2020 року.

У 2021 році фахівці NASA прийняли рішення продовжити місію марсіанського вертольота Ingenuity, доставленого на Марс в лютому разом з марсоходом Perseverance.

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