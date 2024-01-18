Досі такі місця шукали вручну за фотознімками, але нейромережі значно прискорили процес.

Система штучного інтелекту виявила десятки нових входів у печери на Марсі, проаналізувавши зображення марсіанської поверхні. Деякі з цих печер можуть стати базою для розміщення перших людей-поселенців, пише Independent.

Хоча марсіанська поверхня є досить непривітним середовищем, вже за кілька метрів під поверхнею умови можуть бути більш придатними для життя, кажуть науковці. З цієї ж причини ці печери також можуть бути потенційними точками для виявлення ознак мікробного життя на Марсі.

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Дослідники з Даремського університету у Великій Британії навчили алгоритм машинного навчання ідентифікувати потенційні входи в марсіанські печери на зображеннях поверхні Марса. Система штучного інтелекту під назвою CaveFinder змогла ідентифікувати 61 такий вхід у печеру, аналізуючи зображення в чотирьох різних регіонах Марса.

Цей метод виявився значно ефективнішим за старий підхід, коли вчені шукали печері на Марсі, вручну проглядаючи тисячі супутникових знімків.

"Загалом результати цього дослідження показують, що з цими доповненнями машинне навчання має великий потенціал для просування дистанційного виявлення печер, що є ключовим для майбутнього дослідження Марса", — кажуть дослідники.

Інші матеріали про дослідження космосу

Як писав УНІАН, вчені відкрили космічну мегаструктуру, що кидає виклик сучасному розумінню Всесвіту. Виходячи з сучасних космологічних теорій, астрономи не вважали, що структури такого масштабу можливі.

Також ми розповідали, що вчені розкрили загадку таємничих "чарівних островів" на Титані. В метанових морях цього супутника Сатурна постійно "народжуються" та "помирають" острови, і це довгий час бентежило науковців.

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