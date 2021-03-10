За даними NASA, метеор бачили 100 людей.

Днями у небі США й Канади була помічена вогненна куля, яка рухалася зі швидкість приблизно 42 тисячі милі на годину.

Про це повідомляє CNN.

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За даними NASA, метеор бачили 100 людей.

«Не було ніякого звуку. Я був дуже схвильований, побачивши це. Ніколи не забуду це явище», – поділився мешканець штату Вермонт Аль Грегорович.

Вчені кажуть, що об’єкт, імовірно, був фрагментом астероїда.

«Космічний камінь сильно роздробився, створивши хвилю тиску, яка й створювала звуки та трясла будівлі уздовж траєкторії свого падіння», – кажуть в агентстві. Ця хвиля може викликати невеликі поштовхи ґрунту.

Науковцям вдалося виміряти вогненну кулю вагою понад 10 фунтів та діаметром близько 6 дюймів. Агентство назвало метеор «милим феєрверком, люб’язно наданим матінкою-природою».

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Автор: УНІАН