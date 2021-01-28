Вперше святилище виявив в 1885 році німецький археолог Макс Онефальш-Ріхтер.

На Кіпрі виявили сліди святилища Аполлона в стародавньому місті Франгісса, знайдене близько 130 років тому і приблизно в той же період часу всіма забуте.

Читайте такожУ Греції випадково знайшли дві статуї віком 2300 років (фото)Про це пише Cyprus Mail.

Скарби зі стародавнього храму Аполлона у Франгіссі давно і добре відомі фахівцям.

У музеях вони з'явилися понад століття тому. Зокрема, артефакти з цього святилища виставлені в Лондоні та Торонто. Однак до останнього часу ніхто з вчених не знав точного місцезнаходження цього храму.

Святилище Аполлона на Кіпрі: що про нього відомо

Вперше святилище було виявлено в 1885 німецьким археологом Максом Онефальш-Ріхтером.

Археолог сам хотів опублікувати результати дослідження, тому не хотів розкривати інформацію про місце розташування об'єкта до публікації своєї книги. Однак через постійні фінансові проблеми йому довелося зупинити дослідницькі роботи, в результаті точне місце розташування святилища було втрачено. Після смерті археолога 1917 році зберігся лише неповний рукопис.

Перша спроба заново відкрити храм Аполлона була зроблена в 1980-і роки. Але тоді всього лише вдалося ідентифікувати ряд артефактів з цього храму.

У жовтні минулого року міжнародна команда археологів провела попередні розкопки в районі Нікосії. Важливим джерелом інформації для нових досліджень став недописаний рукопис Онефальш-Ріхтера.

Основні роботи будуть проведені після зняття обмежень, введених через пандемію нової коронавірусної інфекції.

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Автор: УНІАН