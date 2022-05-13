Для цих цілей дослідники використовували крес-салат.

Вчені змогли виростити рослини на грунті, яку доставили з Місяць. Рослини повільно проростали та виявилися низькорослими.

Про це повідомляє Associated Press.

Відзначається, що грунт з місяця на Землю доставили в рамках місії космічного корабля "Аполлон-11" в 1969 році. Вчені висадили крес-салат. У перший же тиждень з'ясувалося, що на місячному грунті рослини проростають дуже повільно й вони низькорослі.

При цьому дослідники повідомили, що отримані зразки грунту піддавалися впливу сонячної радіації довше, ніж грунт з поверхні моря спокою, тому виявилися менш сприятливі для рослин. Крім того, в грунті виявили крихітні уламки скла від ударів мікрометеоритів.

У зв'язку з цим вчені вважають, що для подальших експериментів варто використовувати грунт з молодших геологічних ділянок Місяця.

"Той факт, що щось виросло, означає, що у нас є дійсно хороша відправна точка, і тепер питання в тому, як ми це оптимізуємо і покращуємо", - заявила науковий співробітник НАСА з космічної біології Шарміла Бхаттачарья.

Як раніше повідомляв УНІАН, Китайський місяцехід сфотографував невідомий об'єкт на поверхні супутника Землі. Він нагадував хатину.

Пізніше стало відомо, що знайдений об'єкт не хатина, а всього лише камінь, а ідеальна геометрична форма була грою світла, тіні і кута зйомки

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