Її висота перевищує півтора метра. Вчені припускають, що поруч з нею можуть бути заховані й інші гігантські статуї.

На знаменитому острові Пасхи дослідники виявили нову гігантську статую. Велетенську кам'яну статую знайшли на дні висохлого озера, повідомляє ВВС.

Моаї - одна з характерних кам'яних статуй Тихоокеанського острова. Її виявили на дні висохлого озера біля вулкана Рано Рараку, де кілька статуй постраждали від пожежі минулого року. Вчені вважають, що поблизу можуть бути поховані й інші статуї.

Як повідомляється, дно озера стало доступним лише нещодавно після того, як воно почало висихати в 2018 році.

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Виявлений моаї має висоту 1,6 метрів, що робить його меншим, ніж сотні подібних статуй на острові. Його знайшли лежачим на боці посеред дна озера.

Чим знаменитий острів Пасхи

Острів Пасхи, також відомий як Рапа-Нуї, є заповідним національним парком та об'єктом спадщини ЮНЕСКО.

Моаї були створені народом рапа-нуї - предками жителів острова, які прийшли з Полінезії. Це монолітні кам'яні фігури, зазвичай виготовлені з вулканічного попелу, з подовженими обличчями, які, як вважають, були побудовані понад 500 років тому.

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