ДНК досліджених останків не збігається з уже опублікованими даними древніх людей.

Науковці з Інституту історії людства Товариства Макса Планка спільно з австралійськими, німецькими, індонезійськими, малайськими та південно-корейськими дослідниками відкрили останки жінки раніше невідомої популяції мисливців-збирачів.

Стаття про це розміщена в науковому журналі Nature, пише N+1.

Жінка померла у віці 17-18 років близько 7,3 - 7,2 тисячі років тому на Південному Сулавесі. Її останки знайшли у 2015 році закопаними в печері Паннінге на глибині близько 190 сантиметрів.

Науковці зіставили ДНК з кісткового порошку померлої з раніше опублікованими даними древніх людей Східної Євразії, а також сьогоднішнім населенням Східної, Південно-Східної Азії та Океанії. З'ясувалося, що ДНК жінки з Сулавесі не збігається ані з сучасними, ані з древніми людьми. При цьому її послідовність розташовується між австралійськими аборигенами та онге - одним з корінних Андаманських народів.

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Науковці припускають, що ця жінка могла походити з місцевої популяції мисливців-збирачів, що існувала на Сулавесі не менше 50 тисяч років тому. Заселення Індонезії, Австралії та Океанії досі залишається в науці не до кінця дослідженою темою.

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Автор: Катерина Комолова