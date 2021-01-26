Перший приватний екіпаж МКС / фото Axiom Ѕрасе, Twitter
Зібраний перший в історії людства приватний екіпаж МКС, який відправиться в космос на кораблі Ілона Маска Crew Dragon від компанії SpaceX.
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Про це в Twitter повідомляє прес-служба компанії Axiom Ѕрасе, яка відправить у космос перших туристів.
Отже, в перший приватний екіпаж увійдуть:
- Командувач Майкл Лопес-Алегрія - колишній астронавт НАСА, віце-президент Axiom Ѕрасе;
- Пілот місії Ларрі Коннор - некомерційний активіст-інвестор;
- Спеціаліст місії Марк Паті - інвестор і філантроп;
- Спеціаліст місії Ейтан Стіббе - інвестор і філантроп.
Зазначимо, що політ має відбутися не раніше кінця цього року.
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