Перший приватний екіпаж МКС / фото Axiom Ѕрасе, Twitter

Зібраний перший в історії людства приватний екіпаж МКС, який відправиться в космос на кораблі Ілона Маска Crew Dragon від компанії SpaceX.

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Про це в Twitter повідомляє прес-служба компанії Axiom Ѕрасе, яка відправить у космос перших туристів.

Отже, в перший приватний екіпаж увійдуть:

  • Командувач Майкл Лопес-Алегрія - колишній астронавт НАСА, віце-президент Axiom Ѕрасе;
  • Пілот місії Ларрі Коннор - некомерційний активіст-інвестор;
  • Спеціаліст місії Марк Паті - інвестор і філантроп;
  • Спеціаліст місії Ейтан Стіббе - інвестор і філантроп.

Зазначимо, що політ має відбутися не раніше кінця цього року.

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Переклад: Катерина Лиманська