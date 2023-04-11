Новий щільний шар виявили на глибині майже 3000 кілометрів.

Вчені відкрили щось раніше невідоме: стародавнє дно океану, яке може охоплювати ядро нашої планети. Про це повідомляє Science Alert.

Цей тонкий, але щільний шар знаходиться приблизно на 2900 кілометрів нижче поверхні, на межі ядра і мантії.

Геологи використовували 15 станцій моніторингу, похованих в льодах Антарктиди, для картографування сейсмічних хвиль від землетрусів за три роки. Те, як ці хвилі рухаються і відскакують, показує склад матеріалу всередині Землі.

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"Товщина матеріалу варіюється від декількох кілометрів до десятків кілометрів. Це говорить про те, що ми бачимо гори в ядрі, які в деяких місцях в п'ять разів перевищують висоту гори Еверест", - кажуть дослідники.

На думку вчених, ці шари, швидше за все, являють собою океанічну кору, поховану мільйони років тому.

Є також припущення, що ця стародавня океанічна кора могла бути "обгорнута" навколо всього ядра. Однак зараз стверджувати це напевно немає можливості. Майбутні сейсмічні дослідження повинні доповнити загальну картину.

Обертання ядра Землі сповільнилося - що відомо

За словами вчених, раніше ядро Землі оберталося швидше, ніж мантія, проте ситуація змінилася. Згідно з останніми даними, з 2009 року обертання внутрішнього ядра нашої планети сповільнюється.

Вчені кажуть, що на даний момент обертання ядра практично припинилося і навіть може початися в зворотньому напрямку. Дослідники запевняють, що це не завдасть відчутного впливу на магнітне поле Землі.

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