Вчені вперше зафіксували такий спосіб взаємодопомоги у шимпанзе.

Дослідники стали свідками кількох випадків, коли шимпанзе ловлять комах і наносять їх на рани - і не тільки свої.

Про це повідомляє CNN.

Вчені неодноразово помічали таку поведінку в спільноті з 45 шимпанзе в Національному парку в Габоні в рамках проекту Ozouga Chimpanzee.

Відомо, що ведмеді, слони і навіть бджоли займаються самолікуванням від паразитів і хвороб. Але ось випадків, коли тварина накладає ліки на рану іншої, раніше ніколи не спостерігалося.

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Спочатку відкриття було зроблено, коли волонтерка проекту спостерігала за взаємодією матері-шимпанзе Сьюзі та її сина Сі у 2019 році. У Сі була травмована ступня, і Сьюзі, схоже, лікувала її. Через деякий час ситуація повторилася.

Протягом року дослідники уважно спостерігали і знімали на відео всіх шимпанзе з ознаками травм.

Вони зафіксували, як 22 шимпанзе прикладали комах до власних ран. Команда каталогізувала 76 випадків лікування ран, зокрема, як допомогу іншим особинам, за 15 місяців - з листопада 2019 року по лютий 2021 року.

При цьому тварини використовували перетертих спійманих в повітрі комах. Дослідники хочуть ідентифікувати цих комах, щоб побачити, чи мають вони будь-які фармацевтичні властивості.

Примітно, що таку допомогу шимпанзе надавали і неспорідненим особинам зі своєї групи.

Турбота про інших - це просоціальна поведінка, спрямована на допомогу іншим. Це нечасто спостерігається у тварин, зауважують дослідники.

Згідно з новим дослідженням, така поведінка може бути ознакою того, що шимпанзе можуть проявляти щось на зразок емпатії у людей.

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