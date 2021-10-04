Сьогодні в роботі соцмережі стався масштабний збій.

Співробітник Facebook не можуть потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Про це повідомляє журналістка американського видання The New York Times Шера Френкель в Twitter.

Вона поговорила з людиною, яка працює в цій компанії. За її словами, вранці вони не змогли потрапити в будівлю, тому що їхні картки доступу не працюють.

"Співробітники не можуть зайти в будівлі, щоб почати оцінку масштабів відключення через те, що їх картки доступу до дверей не працюють", - написала Френкель.

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Збій в роботі Facebook

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 жовтня у роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.

Не працюють всі додатки і сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажуються сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

За деякими даними, стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.

Автор: Людмила Жерновська