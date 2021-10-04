Працівники компанії нібито поки що нічого зробити не можуть.

Масштабний збій в соціальній мережі Facebook, який тривати вже не першу годину, може виявитися зливом даних користувачів. Нібито дані понад 1,5 мільярда людей вже продаються на популярному хакерському форумі.

Про це пише портал PrivacyAffairs.

На платформі нібито виставили на продаж наступні дані користувачів Facebook:

ім'я;

адреси електронної пошти;

номери телефонів;

місце розташування;

стать;

ідентифікатор користувача.

Читайте такожУ роботі пошукової системи Google стався масштабний збірЯкщо ця інформація підтвердиться, то це буде найбільший злив в історії соцмережі. Хакером вдалося отримати інформацію за допомогою скрейпінга - отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

Збій вплинув не тільки на звичайних користувачів Facebook, але й на працівників компанії.

Журналіст американського видання The New York Times Райан Мак в Twitter повідомив, що внутрішні програми для комунікації співробітників компанії не працюють, тому відновити роботу соцмережі неможливо.

"Не працюють не тільки сервіси й додатки Facebook, але й внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включаючи Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 жовтня у роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Не працюють всі додатки і сервіси, що належать Facebook. Зокрема, не завантажуються сторінки Instagram і месенджер WhatsApp.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

За деякими даними, стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.

Автор: Анастасія Горбачова