Перший проліт зонда Juno над Ганімедом відбувся 7 червня. Ганімед вдалося зняти з відстані 1000 км.

Міжпланетна автоматична станція Juno ("Юнона"), яка досліджує систему Юпітера, надіслала перші два знімки Ганімеда.

Це найбільший супутник не тільки своєї планети, але й у всій Сонячній системі.

Фото викладені на підсайті місії на порталі NASA, пишуть Liga.net і BBC.

Перший проліт зонда Juno над Ганімедом відбувся 7 червня. Ганімед вдалося зняти з відстані 1000 км. Ніякий інший космічний апарат за покоління ближче до Ганімеда не підбирався.

"До цього гігантського супутника вже ціле покоління так близько не підлітав жоден космічний апарат. Щоб зробити наукові висновки, нам знадобиться час, але до тих пір можна просто милуватися цим небесним дивом", - сказав головний дослідник програми "Юнони" Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо, США.

Одне фото з роздільною здатністю ~1 км/піксель - з тепловізійної камери JunoCam (майже вся сторона покритого водяним льодом галілеєвого супутника).

Друге фото з роздільною здатністю 600-900 м/піксель - з навігаційної камери Stellar Reference Unit: темна, протилежна сонцю, сторона супутника, залита тьмяним розсіяним від Юпітера світлом.

На обох видно поверхню з чудовими деталями: кратерами, довгими складками та іншими структурами (можливо, тектонічними розломами), та іншими елементами.

Нові фото проаналізують і порівняють із зображеннями, зробленими апаратами "Галілео" (1995-2003) і "Вояджер" (1979), щоб зрозуміти, чи змінився Ганімед з того часу.

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Ганімед Juno пролетів випадково, але NASA планує й окрему місію до супутника.

Апарат зробить кілька прольотів повз два інших галілеєвих супутники, Каллісто і Європи, після чого вийде на орбіту біля Ганімеда. Це відбудеться до 2032 року.

Під крижаною кіркою Ганімеда, Європи і Калісто, імовірно, знаходяться підземні океани.

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Автор: Олександр Топчій