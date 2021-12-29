Інциденти трапилися 1 липня та 21 жовтня, оскільки супутники Starlink начебто постійно маневрували за невідомою стратегією.

Китай поскаржився до Управління з питань космічного простору ООН щодо супутників Starlink американського мільярдера Ілона Маска. У заяві йдеться про те, що китайська орбітальна станція "Тяньгун" за рік два рази ледве не стикнулася з ними та мусила міняти траєкторію.

Про це йдеться у ноті Постійного представництва Китаю при Організації Об’єднаних Націй.

У Китаї заявляють, що інциденти трапилися 1 липня та 21 жовтня, оскільки супутники Starlink начебто постійно маневрували за невідомою стратегією. Китаю важко було оцінити потенційні ризики їх зіткнення із космічною станцією.

Читайте також"Людина року" Ілон Маск зворушив появою з маленьким сином на церемонії (відео)Як зазначається, зіткнення вдалося уникнути завдяки тому, що китайська космічна станція встигла виконати необхідний маневр.

Китай посилається на Договір про космос, який передбачає, що його держави-учасниці негайно інформують інші країни або Генерального секретаря ООН про будь-які явища, які вони виявлять у космічному просторі, що можуть становити небезпеку для життя або здоров'я космонавтів.

Водночас астрофізик з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл сказав The Guardian, що зіткнення не є рідкісним явищем у космосі, але за останні роки такі інциденти частіші через кількість і швидкість запуску супутників. За його словами, американській космічній станції за останні 10 років доводилося кілька разів ухилятися від китайських військових протисупутникових випробувань 2007 року.

У SpaceX не прокоментували скаргу Китаю.

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