Науковці з Лілльського університету у Франції розробили альтернативний тест на коронавірус, який можна зробити за допомогою смартфона, пристрою, схожого на USB-накопичувач, та смужки для зразка з носа.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на французька радіомережа France Info.
На спеціальний USB-накопичувач потрібно покласти одноразову смужку для зразка з носа. Сам накопичувач потрібно під'єднати до смартфона.
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Як розповіла одна з розробників тесту Сабіна Шунеріц, поки їхня система працює лише з мазками з носа, тому вчені рекомендують, щоб пробу взяв медичний працівник. Також науковці працюють над тим, щоб система взаємодіяла зі слиною, тоді людина зможе без допомоги медиків зробити тест.
Коронавірус оточений спайк-протеїнами, на них і реагує датчик у накопичувачі. Поява спайк-протеїнів змінює силу електричного сигналу на електродах, що дозволяє діагностувати COVID-19, пояснює науковиця.
Для отримання результату потрібно 10 хвилин, він відображається на екрані телефона разом із графіком та цифровими показниками.
Ефективність альтернативної тест-системи розробники перевіряють за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. У 88% випадків результат ПЛР та тесту за допомогою смартфона однакові.
Зараз науковці шукають спонсорів, які зможуть профінансувати масовий випуск тестів. Бо, за словами Шунеріц, у Франції є охочі використовувати альтернативний спосіб тестування.
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