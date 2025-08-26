Орган зберігав функціональність понад тиждень після операції.

Дослідники з Медичного університету Гуанчжоу в Китаї провели першу в історії пересадку легенів від свині людині, водночас орган зберігав функціональність понад тиждень після операції, пише Independent.

"Ми повідомляємо про випадок ксенотрансплантації (пересадка органів від одного виду іншому), легень від свині людині. Під час цієї операції легеню від свині з шістьма відредагованими генами було пересаджено 39-річному чоловіку-реципієнту, у якого настала смерть мозку після крововиливу в мозок", - повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Перед тим як взяти легеню, вчені відредагували деякі гени свині, щоб видалити білки, які можуть активувати імунну систему людини після трансплантації. Вони пересадили ліву легеню свині з відредагованим геном людині-реципієнту, у якої за результатами чотирьох клінічних досліджень було констатовано смерть мозку.

Відео дня

Лікарі також вводили реципієнту препарати, що пригнічують імунну систему, і оцінювали функціонування легені та реакцію імунної системи людини.

У результаті легеня не була негайно відторгнута імунною системою і зберігала свою функціональність протягом дев'яти днів.

"Ксенотрансплантат легені зберігав життєздатність і функціональність упродовж 216 годин спостереження без ознак підгострого відторгнення або інфекції", - зазначається в дослідженні.

Однак дослідники спостерігали ознаки ушкодження легень через 24 години після трансплантації, а також ознаки відторгнення, опосередкованого антитілами, на 3-й і 6-й дні, що призвело до припинення експерименту на 9-й день.

Раніше УНІАН розповідав, що вченим вдалося виростити мініатюрну структуру серця з людських клітин усередині ембріона свині. Ба більше - це серце самостійно билося протягом 21 дня.

Вас також можуть зацікавити новини: