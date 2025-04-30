Свастики широко використовувалися в середземноморських контекстах.

Два 2300-річні мечі, виявлені в некрополі кельтського залізного віку у Франції, "мають мало аналогів у Європі", а один прикрашений крихітними свастиками.

Як пише Live Science, обидва мечі були знайдені цілими в піхвах. В одного з мечів є багато прикрашені піхви з мідного сплаву, призначені для носіння на поясі. Кілька полірованих дорогоцінних каменів прикрашають краї піхов, і принаймні два з каменів мають візерунки свастики.

Зазначається, що хоча свастика сумно відома своїм зв'язком з нацистським режимом і звірствами Другої світової війни, ці стародавні свастики мали різні конотації. Свастики широко використовувалися в середземноморських контекстах, але ці орнаментальні мотиви були привласнені кельтами в материковій Європі для власного використання наприкінці п'ятого століття і частини четвертого століття до нашої ери.

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Керівник розкопок некрополя Вінсент Жорж і його колеги спочатку знайшли мечі та інші похоронні приналежності 2022 року в Крезьє-ле-Ньоф, місті, в якому зараз проживає лише 1500 осіб. Але під час Другого залізного віку (450-52 рр. до н. е.) Крезьє-ле-Ньоф перебував на перехресті територіальної окупації могутніми кельтськими племенами арвернів, едуїв і бітурігів. Команда вчених розкопала там поховання площею близько 650 квадратних метрів, у якому містилося понад 100 могил. Але через високу кислотність ґрунту в регіоні не було знайдено жодних останків скелета. Було виявлено одне кремаційне поховання поруч із похоронною вазою з вибитими візерунками та розписними смугами.

Цікаво, що майже половина гробниць мала металеві прикраси, включно з коштовностями. Браслети з мідного сплаву були найпоширенішими артефактами, знайденими в похованнях, але команда також виявила 18 пошкоджених брошок, зокрема одну, прикрашену полірованим дорогоцінним каменем. Дорогоцінний камінь встановлений у диск, прикрашений позолоченим сріблом і рельєфними візерунками або візерунками, виконаними шляхом вибивання зворотного боку металевого листа. Він був створений десь між кінцем четвертого і початком третього століття до нашої ери.

Інша брошка має оцеллі, або окоподібні відмітини, поширену декоративну тему, що була "модною серед кельтських майстрів" з п'ятого і четвертого століть до нашої ери, розповів Жорж.

Найяскравішими предметами, знайденими в некрополі, були два добре збережені мечі. Рентгенівський аналіз короткого клинка, на піхвах якого були свастики, виявив вбудовані символи вгорі клинка - коло і півмісяць, розділені лінією. Це дозволяє припустити, що він був створений на початку четвертого століття до нашої ери. Жорж заявив:

"Сонце і півмісяць безсумнівно відображають космологічну символіку і були дуже поширеною сакральною концепцією, пов'язаною з цим конкретним видом меча в той час".

Археолог зазначив, що подібна символіка була виявлена на інших кельтських мечах, а також на мечах етрусків, які жили на території сучасної Італії. Він додав, що малюнки сонця і місяця можна також знайти на коротких мечах по всій континентальній Європі з третього і четвертого століть до нашої ери.

Цікаво, що другий меч був довшим, і його піхви все ще мають підвісні кільця, які давали змогу прикріпити його до пояса на талії. Як і деякі браслети, піхви цього меча мають вічка.

На думку вчених, довгий меч має всі характеристики функціональної зброї, оскільки його міг носити вершник, а його піхви не були багато прикрашені. Але коротший меч зі свастиками, мабуть, не є функціональним. Скоріше, цей меч, імовірно, використовували як маркер влади, включно з військовим командуванням.

Жорж додав, що коротший меч "більш-менш сучасний кельтським вторгненням у північну Італію і пограбуванню Риму в 387 р. до н. е.", коли галли розбили римську армію в битві при Алії.

Новини археології

Археологи в Перу виявили поховання жінки з еліти з чудовим похоронним приладдям, включно з декоративними виробами з дзьоба тукана і пір'я ара.

Жінка жила десь між 3000 і 1800 роками до н. е., і її тіло, що добре збереглося, було знайдено в руїнах стародавнього міста Асперо, що розташоване на заході Перу, приблизно за 700 метрів від Тихого океану.

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