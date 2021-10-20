Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень

Компанія Google запобігла масованій атаці "російськомовних хакерів" на YouTube-блогерів. На цей час більшість акаунтів відновлені.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З кінця 2019 року наша команда завадила фішинговій кампанії, організованій з метою отримання фінансової вигоди від користувачів YouTube із застосуванням шкідливої програми з отримання доступу до cookie-файлів", - йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначили, що хакерів "набирали на російськомовному форумі". Блогерів "заманювали за допомогою помилкових повідомлень про можливість співпраці", а саме розміщенням рекламою антивірусних програм, музичних програвачів, онлайн-ігор або програм для відеомонтажу.

Читайте такожВ Україні велику мережу аптек зламали хакериХакери крали дані блогерів, розсилаючи "небезпечні" листи на адреси, які користувачі YouTube вказували на своїх сторінках. У листі містилося посилання на сайт, який містив шкідливу програму.

Таким чином, хакери отримували доступ до cookie-файлів на комп'ютері блогера і його даними, завдяки чому повчали доступ до їх YouTube-каналів. Після чого хакери продавали канал на чорному ринку або використовували для махінацій з криптвалютою. Вартість акаунта становила від 3 до 4 тисяч доларів.

Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень і відновити 99% вкрадених акаунтів.

Як раніше повідомляв УНІАН, За останній рік російські кіберзлочинці стали набагато активнішими. Хакери з Російської Федерації здійснили більш ніж половина всіх кібератак у світі.

Автор: Анастасія Горбачова