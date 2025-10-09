Раніше планували, що Tesla почне продавати робота клієнтам за межами компанії до кінця 2025 року.

Згідно з новими даними, планам Ілона Маска щодо масового виробництва людиноподібного робота Optimus не судилося збутися, принаймні найближчим часом.

За даними видання The Information, Tesla тимчасово призупинила масове виробництво гуманоїда Optimus через проблеми з конструкцією. Джерела, знайомі з перебігом проєкту, підтвердили, що інженери не можуть домогтися необхідної гнучкості та схожості з людськими руками.

Зазначається, що на складах Tesla вже скупчилися десятки корпусів Optimus без рук і передпліч, і поки що невідомо, коли їхнє складання буде завершено. Маск підтвердив наявність проблеми, проте не уточнив, коли виробництво відновиться.

Перші труднощі з конструкцією були виявлені ще минулого літа, що призвело до значного скорочення початкового виробничого плану - з 5000 до 2000 одиниць Optimus до кінця 2025 року. Інженери тоді висловили сумніви в досяжності початкового плану, та й сам Маск визнавав, що створення кистей, що володіють людською рухливістю, залишається найскладнішим етапом проєкту.

Тим часом у Китаї вже почалося масове виробництво гуманоїдних роботів. До кінця року обіцяють випустити близько 1000 таких Андроїдів – поки що вони допомагатимуть на складах, а в потенціалі можуть стати універсальним помічником для дому.

Tesla Optimus було презентовано влітку 2021 року як універсального двоногого робота. Тоді андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, але тепер навчилися ходити й носити предмети, проробляти прості операції зі збирання таких самих роботів, як вони, - і навіть опанували прийоми кунг-фу. І все це без участі людини.

Optimus позиціонується як робот загального призначення, тобто здатний виконувати будь-яку людську роботу. Йдеться про покупки в супермаркетах, вигул собак та інші дії. Його вартість оцінюють у ~20 000 доларів (близько 820 000 грн).

