Китай починає будувати величезних людиноподібних роботів, якими можна керувати зсередини

Робот GD01 позиціонується як цивільний транспорт, що трансформується.

Китайська компанія Unitree Robotics представила пілотованого робота, здатного переходити між двоногим режимом ходьби та пересуванням на чотирьох "лапах". Про це повідомляє South China Morning Post.

Робот важить 500 кг разом із пілотом на борту, його стартова ціна становить 3,9 млн юанів (близько 574 тисячі доларів). Додаткових технічних характеристик розробники поки не розкрили.

Демонстраційне відео показує, як GD01 із пілотом ходить як гуманоїдний робот і рукою пробиває цегляну стіну. Після цього машина змінює конфігурацію та переходить у режим пересування на чотирьох ногах. За рахунок цього робот може пересуватися навіть по пересіченій місцевості.

Unitree Robotics також оприлюднила попередження з безпеки, закликавши користувачів не намагатися виконувати екстремальні трюки. У компанії зазначили, що гуманоїдна робототехніка все ще перебуває на ранньому експериментальному етапі та має функціональні обмеження для приватних користувачів.

Демонстрація новинки викликала активне обговорення у китайській мережі Weibo. Користувачі зазначили, що техніка, яку ще нещодавно можна було побачити лише у науково-фантастичних фільмах, стає реальністю.

Водночас вони звернули увагу на високу вартість GD01, яка робить його недоступним для звичайних мешканців Китаю. Передбачається, що кінцева серійна версія може отримати іншу ціну, яка буде залежати від характеристик.

Unitree Robotics – це китайська компанія, заснована у 2016 році. Сьогодні вона є одним із світових лідерів у розробці та виробництві доступних чотириногих (робособак) та людиноподібних роботів-гуманоїдів.

Як повідомило одне з джерел, обізнаних з ситуацією, торік компанія Unitree Robotics поставила понад 5 500 гуманоїдних роботів.

Нещодавно УНІАН писав, що минулого року світові поставки людиноподібних роботів перевищили 14,5 тисячі одиниць. Станом на 2025-й на Китай припадає близько 90% усіх продажів у цьому сегменті. Перше місце посідає Unitree, а одразу за нею йде ще одна китайська компанія – AgiBot.

Раніше Ілон Маск зробив прогноз, згідно до якого до 2040 року кількість гуманоїдних роботів перевищить чисельність людей. Водночас сьогодні компанія Tesla впроваджує цю технологію значно повільніше, ніж китайські конкуренти. У 2025 році виробник поставив лише 150 роботів моделі Tesla Optimus.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала гуманоїдних роботів Phantom для проведення випробувань.

Очікується, що їх використовуватимуть для підтримки розвідки на передовій. Водночас американська компанія Foundation готує цих роботів і до потенційного застосування в бойових умовах в інтересах американської армії.

