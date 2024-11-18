Рівень солоності в Мертвому морі настільки високий, що розсіл все ще менш щільний, ніж навколишня вода.

У міждисциплінарному проєкті, координованому Центром Гельмгольца з екологічних досліджень, учені виявили метрові соляні труби на дні Мертвого моря.

Структури, схожі на димові труби, утворені кристалізацією мінералів. Найвідомішими прикладами є чорні курці, виявлені вздовж серединно-океанічних хребтів, і туфові вежі озера Моно, пише Forbes.

Відомо, що чорні курці виділяють гарячі багаті на мінерали рідини, утворюючи сірчані та залізні мінерали, щойно рідини вступають у контакт із холодною морською водою. Але труби в Мертвому морі утворені потоками сильно солоних ґрунтових вод.

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Ґрунтові води з водоносних горизонтів, що оточують басейн Мертвого моря, протікають через товсті шари старих соляних відкладень, розчиняючи мінеральний галіт і впадаючи в озеро у вигляді висхідних соляних шлейфів. Зазначається, що це досить незвично, оскільки солона вода має вищу щільність, ніж прісна. Однак рівень солоності в Мертвому морі настільки високий, що розсіл все ще менш щільний, ніж навколишня вода.

"Оскільки щільність цього розсолу дещо нижча, ніж щільність води в Мертвому морі, він піднімається вгору, як струмінь. Він має вигляд диму, але це солона рідина", - пояснив гідрогеолог UFZ доктор Крістіан Зіберт, провідний автор нового дослідження "Новий тип підводних димарів, побудованих із галіту", яке було опубліковано в журналі Science of The Total Environment.

Зіберт і його команда вивчали, як змінюється динаміка системи ґрунтових вод у цьому регіоні і як водоносні горизонти знаходять нові шляхи в пластах гірських порід як на суші, так і під Мертвим морем. Водолази виявили "димоходи" під час обстеження дна озера на глибині приблизно 30 метрів.

Прямі спостереження показали, що труби ростуть винятково швидко - вони можуть вирости на кілька сантиметрів протягом одного дня - коли вода озера змушує розсіл спонтанно кристалізуватися після виходу з дна озера.

Багато з нанесених на карту димоходів були заввишки від одного до двох метрів, але дослідники також повідомляють про гігантів заввишки понад сім метрів і діаметром понад два-три метри.

Зазначається, що димоходи - це не тільки геологічна дивина, але вони також можуть відігравати важливу роль у прогнозуванні карстових воронок.

Карстові вирви - це великі кратери, утворені розчиненням масивних шарів солі або інших водорозчинних мінералів під землею і подальшим - часто також раптовим - обваленням порожнин. Зіберт розповів:

"На сьогодні ніхто не може передбачити, де з'являться наступні карстові вирви. Вони також небезпечні для життя і становлять загрозу для сільського господарства та інфраструктури".

Дослідницька група змогла показати, що димоходи утворилися там, де поверхня землі згодом обвалилася на великій площі. Ймовірно, потік ґрунтових вод, що утворює труби, також відповідальний за підземні порожнини в околицях. За останні десятиліття вздовж Мертвого моря утворилися тисячі нових карстових воронок.

"Це робить білих курців видатним інструментом прогнозування для визначення зон, які в найближчому майбутньому можуть зазнати обвалення", - підсумував Зіберт.

Новини про вивчення морів

На Соломонових островах у південно-західній частині Тихого океану знайшли найбільший корал у світі і він перебуває в чудовому стані. Цій величезній колонії коралів може бути понад 300 років.

Відкриття є величезним з огляду на серйозний тиск, який потепління океанів і зміна клімату чинять на коралові рифи в усьому світі.

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