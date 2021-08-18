Гробницю виявили у некрополі порту Сарно на сході Помпей.

В італійському місті Помпеї під час археологічних розкопок знайшли гробницю з наполовину муміфікованим тілом дорослої людини. Знахідка дозволила пролити світло на культурне життя міста.

Як повідомляє ANSA, зазвичай в Помпеях тіла мертвих завжди спалювали, але на цей раз тіло помістили в похоронну камеру в гробниці.

Гробницю виявили у некрополі порту Сарно на сході Помпей.

Археологи звернули увагу на напис грецькою мовою на гробниці, які фактично підтвердив, що грецьку мову в Помпеях використовували разом з латиною.

"Напис є надзвичайно цікавим свідченням, яке має бути пов'язане з іншими написами, про присутність греків і, перш за все, грецької культури в Помпеях", – зазначив колишній директор Помпеї Массімо Осанна.

Вважається, що власник гробниці – звільнений раб на ім'я Марк Венеріус Секундіо, який допомагав організовувати вистави грецькою мовою у Помпеях.

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Автор: Катерина Шварц