Родовище, відоме як Фен-карбонатитовий комплекс, розташоване на південний захід від Осло, недалеко від озера Норше.

За даними гірничодобувної компанії Rare Earths, у серці стародавнього вулкана в Норвегії знаходиться найбільше в Європі родовище рідкоземельних елементів.

Компанія опублікувала звіт про родовище, в якому з'ясувалося, що в ньому міститься близько 8,8 мегатонн оксидів рідкоземельних елементів. Очікується, що близько 1,5 мегатонн із них становитимуть рідкісноземельні магніти, які використовують у вітряних турбінах і електромобілях.

"Оцінка ресурсів підкреслює потенціал цього родовища як активу, що справді перетворює, і який може стати основою безпечного ланцюжка створення вартості рідкісноземельних металів у Європі", - сказав у своїй заяві генеральний директор Rare Earths Альф Рейстад.

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Родовище, відоме як Фен-карбонатитовий комплекс, розташоване на південний захід від Осло, недалеко від озера Норше. Близько 580 мільйонів років тому цей комплекс являв собою трубку діючого вулкана. Верхня частина вулкана, вже давно згаслого, піддалася ерозії, оголивши цю заповнену магмою трубу діаметром близько 1,2 милі (2 кілометри) на поверхню.

Магма затверділа в карбонатит, який являє собою гірську породу, повну мінералів, що несуть певні форми молекул карбонату. За даними Rare Earths, ця колись розплавлена магма тепер містить економічно важливі рідкісноземельні елементи, як-от неодим - металевий елемент, що використовується для виготовлення магнітів, - та празеодим, що також використовується в магнітах, а також в інших виробах, таких як авіаційні двигуни.

За оцінками гірничодобувної компанії, основна увага приділяється верхній частині надр стародавнього вулкана, розташованій на глибині до 468 метрів нижче рівня моря. Згідно із заявою компанії, найімовірніше, поклади знаходяться на глибині приблизно 1000 м нижче рівня моря.

Компанія планує продовжити розвідувальне буріння, а також побудує поруч із відслоненням дослідну установку з переробки руди в чисті рідкоземельні елементи. Згідно зі звітом Оксфордського інституту енергетичних досліджень за 2023 рік, близько 70% світових поставок рідкісноземельних елементів видобувають у Китаї, і там переробляють 90% усіх рідкісноземельних елементів.

Однак ці 17 елементів, які мають вирішальне значення для таких технологій, як сенсорні екрани та акумулятори, насправді широко поширені. Країни по всьому світу прагнуть гарантувати безпеку своїх власних внутрішніх ланцюжків постачання цих корисних копалин. У США, наприклад, дослідники вивчають вугільні шахти, де вже ведеться гірничодобувна діяльність, щоб з'ясувати, чи можуть рідкоземельні метали стати наступним продуктом цих шахт.

Новини про цінні метали

Активний вулкан у холодній Антарктиці щодня викидає в атмосферу золото. Експерти оцінюють "золоті викиди" в 6 тисяч доларів.

Видання New York Post пише, що Гора Еребус, яка разом з островом Десепшн є єдиним зі 138 діючих вулканів Антарктиди, відома тим, що щодня викидає в атмосферу газ, який містить близько 80 грамів кристалізованого золота.

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