Більшість користувачів скаржаться на проблеми з доступом до соцмережі.

Глобальний збій стався в роботі соціальної мережі Instagram, яка дозволила розміщувати пости з комп'ютерів. Скарги на роботу соцмережі посипалися з країн по всьому світу

Про це повідомляє Downdetector.

Більшість скарг, а саме 52%, пов'язані з доступом до додатку. При цьому 34% користувачів Instagram поскаржилися на проблеми із завантаженням фотографій. Крім того, ще 14% користувачів не змогли отримати доступ до десктопної версії.

Скарги почали надходити приблизно о 17:30. Серед європейських користувачів з проблемами в Instagram зіткнулися жителі України, Білорусі, Російської Федерації, Польщі, Словаччини, Чехії, Італії та інших.

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4 жовтня стався масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу спостерігалися у TikTok, Twitter, Telegram, Google та Amazon.

Пізніше стало відомо, що співробітники Facebook не могли потрапити в дата-центр компанії, щоб оцінити масштаби збою.

Відновити роботу соцмереж вдалося тільки через п'ять годин. Такий блекаут коштував Цукербергу 6,6 мільярда доларів і місця у світовому рейтингу мільярдерів.

Пізніше стався ще один масштабний збій у роботі Instagram, Facebook, а також месенджерах WhatsApp і Messenger.

Автор: Анастасія Горбачова