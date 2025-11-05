Два види лишайників, Rusavskia elegans і Xanthomendoza trachyphylla, колонізують скам'янілості динозаврів.

Вчені виявили, що певні види лишайників яскраво-помаранчевого кольору слугують природними індикаторами скам'янілостей динозаврів, що оголилися, створюючи помітні спектральні сигнатури, які дрони можуть виявити зверху. Як пише interestingengineering.com, про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

У 1980 році палеонтолог Даррен Х. Танке припустив, що помаранчеву пігментацію лишайників на кістках центрозавра можна виявити за допомогою супутників. Хоча Танке спочатку припускав використання супутників, у поточному дослідженні вдалося успішно виявити скам'янілості з повітря за допомогою технології безпілотних літальних апаратів.

У новому дослідженні використовувалися дрони, оснащені спеціалізованими датчиками, для виявлення скам'янілостей динозаврів, колонізованих лишайниками, на аерофотознімках, отриманих з високою роздільною здатністю 2,5 см на піксель.

Виявлення стало можливим завдяки тому, що два види лишайників, що колонізують скам'янілості, Rusavskia elegans і Xanthomendoza trachyphylla, мають різні спектральні властивості.

Ці властивості включають в себе більш низьку відбивну здатність в синій області спектра і більш високу відбивну здатність в інфрачервоній області. Це створює унікальний спектр, який дає змогу дослідникам точно ідентифікувати скам'янілості, які оголилися з висоти 30 метрів над землею.

Зазначається, що обидва види покривали до 50% поверхні кістки, практично ігноруючи навколишні породи, де вони покривають менше 1%.

Чому цей метод ефективний?

Вчені припускають, що це пов'язано з тим, що кістки стародавніх динозаврів створюють ідеальні умови для цих організмів: лужний, вапняний (багатий кальцієм) і пористий субстрат, необхідний лишайникам для процвітання.

Метод із використанням безпілотників дає низку переваг під час пошуку скам'янілостей динозаврів. Він особливо корисний у віддалених районах, де проведення традиційних наземних досліджень ускладнене.

Раніше в Єгипті вчені знайшли останки крокодила, який жив 80 млн років тому.

