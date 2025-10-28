'Піщаний хижак': у Єгипті вчені знайшли рештки крокодила, який жив 80 млн років тому

У Західній пустелі Єгипту знайшли скам'янілі останки рептилії, яка схожа на крокодила.

Палеонтологи з Університету Мансура назвали його видом стародавнього крокодила Wadisuchus kassabi, який жив близько 80 мільйонів років тому. Це була рептилія завдовжки 3,5–4 метри з довгою мордою та гострими зубами.

Як пише Interesting Engineering, нова скам'янілість є ключем до розуміння еволюції Dyrosauridae — стародавньої групи крокодилів, яка виділялася серед сучасних видів. Цей вид є найстарішим відомим представником цієї групи Dyrosauridae.

Скам'янілості Wadisuchus kassabi були знайдені поблизу оазисів Харга та Баріс у Західній пустелі Єгипту. Серед знахідок є два часткові черепи та два кінчики морд чотирьох особин на різних стадіях росту, що дає розуміння того, як розвивалися дирозавриди.

Дослідники виявили, що цей вид демонстрував кілька унікальних характеристик, що свідчили про поступову адаптацію до укусу дирозавридів та важливий крок в їхній еволюції. Він мав чотири зуби спереду морди, на відміну від примітивних п'яти, що спостерігалися в інших дирозавридів. Ніздрі стародавньої рептилії були розташовані на верхній частині морди для поверхневого дихання.

"Новий вид спростовує докази африканського походження дирозаврів і припускає, що їхня диверсифікація почалася раніше, ніж вважалося раніше, — можливо, в ранньому коніакському періоді–сантоні (близько 87–83 мільйонів років тому), а не в традиційно прийнятому маастрихтському періоді (близько 72–66 мільйонів років тому)", — пояснила Сара Сейбер, провідна авторка дослідження та асистентка викладача в Університеті Асьюта.

Порівняно із сучасними крокодилами, дирозавриди були господарями прибережних та морських середовищ. Тонкі, гострі, як голки, зуби дозволяли цим стародавнім рептиліям ловити слизьку здобич, таку як риби та черепахи.

Як пишуть автори, здатність виживати та розселятися по всьому світу після вимирання динозаврів робить їх життєво важливим об'єктом для вивчення того, як рептилії адаптувалися після катастрофічного колапсу глобальних екосистем. Це говорить про те, що Африка була "колискою" еволюції дирозавридів, а пізніші лінії поширилися по всьому світу.

"Значення Wadisuchus полягає в тому, про що він нам нагадує: Західна пустеля Єгипту досі зберігає скарби, які зберігають таємниці далекого минулого нашої планети. Наша місія полягає не лише у виявленні цих скам’янілостей, а й у захисті багатих на скам’янілості місць від розширення міст та сільськогосподарського завоювання. Вони є спадщиною для майбутніх поколінь єгиптян", — сказав Белал Салем, докторант Університету Огайо, член Лабораторії Саллама.

Назва Wadisuchus kassabi походить від: Wadi (арабською "долина", що стосується місця відкриття Нової Долини) та Suchus (на честь давньоєгипетського бога крокодилів Собека).

