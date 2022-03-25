Припиняється дія Угоди про співробітництво в галузі культури, науки та освіти.

Україна припиняє освітню та наукову співпрацю з Російською Федерацією.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, Кабінет Міністрів 24 березня ухвалив постанову "Про денонсацію угод в галузі освіти та науки з Російською Федерацією".

"У зв'язку з безпрецедентним проявом відкритої, жорстокої широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, атаками на українські міста, жорстокими вбивствами цивільного населення, руйнуванням і пошкодженням житлових будинків, установ освіти та закладів охорони здоров'я, співпраця в галузі освіти та науки з країною-агресором повністю припинена, а перспективи налагодження співпраці, в рамках виконання двосторонніх угод, відсутні", – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Зокрема, припиняється дія Угоди про співробітництво в галузі культури, науки та освіти; Угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчених званнях; Угоди про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

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