Супутник виведуть на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії "SpaceX".

У вівторок, 3 січня 2023 року, в Сполучених Штатах Америки запустять на орбіту Землі український наносупутник PolyITAN-HP-30. Його створили фахівці КПІ ім. Ігоря Сікорського до 30-річчя Незалежності України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України, запуск наносупутника в космос відбудеться з мису Канаверал. Старт ракети-носія Falcon-9 від компанії "SpaceX" має відбутися о 16:56 за київським часом.

"Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" виключно за бюджетні кошти, що надавались Міністерством освіти і науки України в межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Зазначається, що трансляція події відбуватиметься на офіційному ютуб-каналі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вона почнеться о 16:00.

Запуск супутників у космос: останні події

У грудні 2022 року NASA запустила в космос американсько-французький супутник для детального дослідження водної поверхні Землі. Він використовує передові технології мікрохвильових радарів для проведення вимірювань океанів, озер, водосховищ і річок з високою роздільною здатністю на 90% площі Землі.

У липні повідомлялося, що США запустять 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет. Супутники для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку почнуть запускати в квітні 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: