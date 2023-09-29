Парі сандалій може бути 6000 років.

У печері кажанів в Іспанії знайшли найстарішу пару взуття в Європі, повідомляє Independent.

Виявлення сандалій з трави в Куева-де-лос-Мурсьелагос, або печері кажанів, в Андалусії шокувало дослідників, які вважають, що їм може бути близько 6000 років.

Коли шахтарі почали розкопувати печеру в 19 столітті, вони виявили галерею, в якій зберігалися частково муміфіковані трупи, зуби кабана та унікальна золота корона. Близько 76 збережених артефактів зараз проаналізовано вченими в Іспанії.

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Об'єкти являють собою найстаріший і найкраще збережений на сьогоднішній день набір матеріалів з рослинних волокон у Південній Європі.

"Задокументована технологічна різноманітність та обробка сировини підкреслюють майстерність доісторичних спільнот", - кажуть вчені.

Згідно з повідомленням, неолітичні сандалі являють собою "найраніший і найширший набір доісторичного взуття як на Піренейському півострові, так і в Європі".

Вчені кажуть, що взуття добре збереглося завдяки низькому рівню вологості в печерах.

Вперше в печеру потрапив в 1831 році власник навколишніх земель, який зібрав в головній камері велику кількість посліду кажанів для добрива. Печера також використовувалася для утримання кіз, поки виявлення жили галеніту не призвело до її експлуатації гірничодобувною компанією в 1857 році.

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Нещодавно стало відомо, що в похоронній печері Єрусалиму знайшли гробницю грецької куртизанки. Археологи припускають, що дівчина супроводжувала високопоставленого чоловіка за часів Олександра Македонського або війни діадохів.

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