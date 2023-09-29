Швидше за все, дівчина супроводжувала високопоставленого чоловіка за часів Олександра Македонського або війни діадохів.

Дослідники в Ізраїлі виявили кремовані останки висококласної грецької ескортниці часів Олександра Македонського.

Як повідомляє IFLScience, виявлені на узбіччі дороги в Єрусалимі останки молодої жінки були знайдені поруч з серією вигнутих залізних цвяхів і дивно добре збереженим і рідкісним дзеркалом з бронзової коробки. Саме ця знахідка свідчить про її статус куртизанки високопоставленого елліністичного діяча.

Гробниця, датована третім або четвертим століттям до нашої ери, знаходилася в похоронній печері. Археолог Гай Штібель пояснив, що "це, по суті, найдавніші докази кремації в Ізраїлі в елліністичний період".

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"Найбільш хвилюючим питанням, яке виникло з цього відкриття, було те, що робить могила гречанки на шосе, що веде до Єрусалиму, далеко від будь-якого місця чи поселення того періоду?"- каже Штібель. Відповідь на цю загадку дав супутній похоронний інвентар, оскільки дзеркала та скриньки вважаються гендерними артефактами, які зазвичай асоціюються з грецькими жінками.

"Якість виготовлення дзеркала настільки висока, що воно збереглося у відмінному стані і виглядало так, як ніби було зроблено вчора", - кажуть археологи. Як повідомляється, дзеркала такого типу були дуже дорогими предметами розкоші. Гречанки могли придбати таке дзеркало в якості весільного приданого. Єдиним іншим способом отримати такий предмет був подарунок елліністичного військового чи політичного діяча своїй куртизанці, інакше відомій як гетера.

Гетери були соціальним супроводом, подібним до японських гейш, які супроводжували офіцерів армії та урядовців у закордонних кампаніях та надавали низку послуг, деякі з яких могли мати сексуальний характер.

На думку дослідників, наявність такого вишуканого предмета поруч із кремованими останками вказує на те, що "це могила жінки грецького походження, яка супроводжувала високопоставленого члена елліністичної армії або уряду". Судячи з віку поховання, цілком ймовірно, що гетера і її покровитель вирушили до Єрусалиму під час одного з походів Олександра Македонського або під час воєн діадохів, які велися між полководцями Олександра за право стати його наступником.

Інші знахідки археологів

Раніше археологи знайшли найстарішу дерев'яну конструкцію в світі, якій близько 476 тисяч років. А в Південній Африці виявили найдавніший слід від людського взуття, якому близько 100 тисяч років.

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