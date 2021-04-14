Станом на кінець минулого року в Китаї було 718 тисяч базових станцій 5G.

Китайська мережа 5G в китайському Шеньчжені вже налічує понад 46 тисяч базових станцій - це більше, ніж є на сьогодні у всій Європі.

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Про це повідомляє IXBT, посилаючись на матеріал німецького видання Business Daily. Зазначається, що в Німеччині на сьогодні налічується всього 850 базових станцій 5G.

Згідно зі статтею, німецькі мережеві оператори Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica заявляють, що у них є мережі 5G, які обслуговують мільйони німців. Проблема в тому, що вони не покладаються на розвинений мобільний зв'язок 5G. Замість цього оператори використовують дешеві оновлення ПЗ, щоб зробити наявну мережу 4G придатною для 5G.

Це означає, що оператори не використовують по-справжньому автономну мережу 5G. у підсумку клієнти бачать логотип 5G на своїх смартфонах, але реальна швидкість інтернету практично не змінюється.

У Шеньчжені на сьогодні побудована найщільніша у світі система базових станцій 5G.

Станом на кінець минулого року в Китаї було 718 тисяч базових станцій 5G, що становить 70% від загальносвітової кількості. Цього року кількість базових станцій в країні перевищить мільйон.

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Автор: Дмитро Захаров