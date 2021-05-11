Фахівці представили новий прогноз магнітних бур на травень.

Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Вони можуть впливати на роботу систем зв'язку на Землі, а також на наше самопочуття. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають люди з серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні і літні.

Прогноз магнітних бур на найближчі дні

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні очікується тривала магнітна буря з 12 по 17 травня, а найсильнішими будуть сплески 13 і 14 травня. Однак з наближенням небезпечного періоду прогноз фахівців оновився. Підвищена сонячна активність очікується 13 травня з 6:00 до 10:00. З 15 по 17 травня знову буде "штормити", а потім невеликий сплеск очікується 20 травня. Неділя 16 травня відзначиться магнітною бурею - в цей день слід дотримуватися обережності.

Вплив магнітної бурі на здоров'я

Сонячна активність - небезпечний період для метеозалежних людей і власників хронічних хвороб. Під час магнітної бурі може виникнути головний біль, запаморочення, біль у суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість.

Щоб зберегти хороше самопочуття в період бурі, слід дотримуватися наступних правил в небезпечні дні.

Відмовтеся від жирного, смаженого і мучного в ці дні.

Не вживайте каву, сигарети і алкоголь, замініть їх трав'яним чаєм.

Приймайте контрастний душ.

Спіть не менше 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час.

Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.

Постарайтеся не нервувати в дні бурі.

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Автор: Катерина Пулатова