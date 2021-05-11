Геомагнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Вони можуть впливати на роботу систем зв'язку на Землі, а також на наше самопочуття. Найсильніше вплив магнітних бур відчувають люди з серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні і літні.
Прогноз магнітних бур на найближчі дні
Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні очікується тривала магнітна буря з 12 по 17 травня, а найсильнішими будуть сплески 13 і 14 травня. Однак з наближенням небезпечного періоду прогноз фахівців оновився. Підвищена сонячна активність очікується 13 травня з 6:00 до 10:00. З 15 по 17 травня знову буде "штормити", а потім невеликий сплеск очікується 20 травня. Неділя 16 травня відзначиться магнітною бурею - в цей день слід дотримуватися обережності.
Вплив магнітної бурі на здоров'я
Сонячна активність - небезпечний період для метеозалежних людей і власників хронічних хвороб. Під час магнітної бурі може виникнути головний біль, запаморочення, біль у суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння, дратівливість.
Щоб зберегти хороше самопочуття в період бурі, слід дотримуватися наступних правил в небезпечні дні.
- Відмовтеся від жирного, смаженого і мучного в ці дні.
- Не вживайте каву, сигарети і алкоголь, замініть їх трав'яним чаєм.
- Приймайте контрастний душ.
- Спіть не менше 7 годин на добу, а також лягайте спати в один і той же час.
- Частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.
- Постарайтеся не нервувати в дні бурі.
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