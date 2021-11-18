Генпрокурорка сподівається, що платформа дій, яку створять на Міжнародному форумі з кіберзлочинів, дозволить скоординувати зусилля проти викликів у цифровій сфері.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила Міжнародний форум з кібербезпеки, який триватиме 18-19 листопада в Києві. Під час свого виступу вона анонсувала створення платформи спільних дій для протидії кіберзлочинам.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook.

За словами генпрокурорки, форум зібрав експертів з різних куточків світу задля того, щоб зробити цифровий світ безпечним.

"Міжнародний форум кібербезпеки об’єднав наших європейських колег, фахівців із Японії, Аргентини, Марокко та представників українських правоохоронних та державних органів", - зауважила Венедіктова.

Читайте такожДослідження ESET: кіберзлочинці атакують державні та новинні сайтиГенпрокурорка зазначила, що кібернапади у світі здійснюються кожні півхвилини. У середньому щодня здійснюється понад 2000 кіберзлочинів. Оскільки кібератаки стають все більш інтелектуальними, небезпечними та не мають географічних кордонів, реакція на них має бути блискавична, законна і сувора.

"За останній рік втричі збільшилась кількість запитів наших закордонних колег про міжнародну правову допомогу саме у сфері протидії кіберзлочинам. Ми спільно із правоохоронцями США, ФРН, Південної Кореї, Франції та інших країн провели ряд успішний спецоперацій, в ході яких припинено діяльність надпотужних кіберугруповань. Це і операція "Emotet" щодо групи злочинців-хакерів, яка за допомогою найпоширенішого у світі шкідливого програмного забезпечення завдала загального збитку фізичним та юридичним особам на 2,5 мільярди доларів США. І знешкодження кіберугруповання, яке здійснювало атаки вірусом-шифрувальником "CLOP" на сервери американських та корейських компаній. Збитки від протиправних дій становлять понад 500 млн доларів США", - повідомила генпрокурорка.

Венедіктова також нагадала, що нещодавно вперше в історії України відбувся процес передачі німецьким компетентним органам автомобілів еліт-класу, вартістю понад 1 млн євро, які є доказами в справі щодо міжнародної шахрайської схеми.

Генпрокурорка впевнена, що у глобальному масштабі без скоординованих дій компетентних органів між собою ефективна протидія та розслідування злочинів цієї категорії не будуть результативними. Проте Офіс генпрокурора розвивається у напрямку розслідування кіберзлочинів. Відтак, у відомстві запровадили нову кіберспеціалізацію прокурорів та створили відповідний підрозділ, а Департамент міжнародно-правового співробітництва активно співпрацює з іноземними колегами.

Українські ІТ-фахівці користуються повагою і попитом на міжнародному ринку, однак Україна наразі стала й одним зі світових хабів кіберзлочинності. Наша мета, щоби нові технології змінювали життя на краще, а не давали ширші можливості для зловживань, правопорушень і шахрайств. Я сподіваюся, що наш Міжнародний форум із кібербезпеки та платформа дій, яку ми на ньому створимо дозволить нам спрямувати синергію наших зусиль на подолання безпекових викликів у цифровій сфері, - підсумувала Венедіктова.

Міжнародний форум з кібербезпеки триватиме 18-19 листопада в Києві. Подію ініціював Офісу генерального прокурора задля створення платформи активного діалогу та взаємодії для подолання викликів цифрового світу.

Захід об’єднав понад 80 експертів з понад 20 країн світу. Вони зустрілися для обміну найкращими практиками у цій сфері та напрацювання спільних рішень щодо протидії кіберзлочинам і ефективного їх розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в МВС визнали, що в Україні за останні 5 років кількість кіберзлочинів зросла у два з половиною рази. За оцінками провідного дослідження кібербезпеки Cybersecurity Ventures, до 2021 року глобальні збитки від кіберзлочинів сягнуть майже 6 трлн доларів США на рік. В цілому у світі кіберзлочини зростають на 30-40% на рік.

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Автор: Марта Гичко