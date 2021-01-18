Ракета-носій запускається не зі стаціонарного наземного космодрому, а з літака, що знаходиться на висоті понад 10 кілометрів.

Компанія Virgin Orbit вперше успішно запустила ракету-носій LauncherOne з-під крила літака і вивела десять супутників NASA на орбіту.

17 січня 2021 року Virgin Orbit вдруге запустила LauncherOne, причому на цей раз із десятьма супутниками NASA, що запускаються за програмою Launch Services Program, пише N+1.

О 18:50 за київським часом літак із ракетою злетів з космоаеропорту Мохаве в Каліфорнії і попрямував в район запуску в Тихому океані, приблизно в 80 кілометрах на південь від архіпелагу Чаннел. Обидві ступені ракети успішно відпрацювали і вивели супутники на орбіту.

Зазначається, що це була друга спроба запуску. Перша відбулася в травні 2020 року, але тоді двигун ракети відключився через кілька секунд після старту, тому їй не вдалося вийти на орбіту.

Як Virgin Orbit запускає ракету з літака

Virgin Orbit використовує незвичайну схему запуску ракети, що зветься "повітряним стартом". Вона передбачає, що ракета-носій запускається не зі стаціонарного наземного космодрому, а з літака, що знаходиться на висоті понад 10 кілометрів. Головна перевага такої схеми запуску полягає в тому, що під час запуску ракета з повними баками палива вже має деяку швидкість, близько тисячі кілометрів на годину, а також стартує над найщільнішими шарами атмосфери.

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LauncherOne має двоступеневу конструкцію і в обох ступенях встановлені рідинні ракетні двигуни, що працюють на суміші гасу й рідкого кисню. Перед запуском ракету встановлюють під крилом літака Boeing 747 Cosmic Girl. Після цього він підіймається на висоту 10,5 кілометра і скидає ракету, яка продовжує політ на власному двигуні. При запуску з бази ВПС США на Гуамі або аналогічного космодрому на низькій широті вона здатна вивести на орбіту вантаж масою до 500 кілограмів. Типові параметри при запуску з космопорту в Каліфорнії складають 300 кілограмів на орбіту висотою 500 кілометрів. Вартість запуску ракети становить 12 мільйонів доларів.

На поточний момент крім LauncherOne в експлуатації знаходиться тільки одна система повітряного старту - ракета Pegasus XL з літаком-носієм Lockheed L-1011 Stargazer. Вона має корисне навантаження близько 450 кілограмів і при цьому її запуск коштує близько 50 мільйонів доларів, що можна порівняти з ціною запуску ракет з навантаженням у кілька тонн.

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Автор: УНІАН