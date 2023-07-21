Льодовикові покриви Гренландії можуть бути не такими стабільними, як вважалося раніше. Дослідники з'ясували, як ландшафт регіону може реагувати на зміну клімату.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що Гренландія могла бути зеленою і вільною від льоду ще 416 тисяч років тому.

Дослідження викликало побоювання, що льодовикові покриви Гренландії можуть бути не такими стабільними, як вважалося раніше, і дає інформацію про те, як ландшафт регіону може реагувати на зміну клімату. Про це пише Sky News.

Вчені проаналізували відкладення, витягнуті з крижаного ядра, зібраного в цьому регіоні, і виявили сліди листя та моху того періоду.

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Це вказує на те, що більша частина льоду Гренландії розтанула, коли Земля помірно нагрілася в період між 424 і 374 тисячами років тому, в результаті чого глобальний рівень моря піднявся на 1,8 - 6 метрів.

Це дослідження суперечить широко поширеній думці про те, що велика частина крижаного щита Гренландії існує вже як мінімум мільйон років, якщо не довше.

"Це дійсно перший незаперечний доказ того, що більша частина льодовикового покриву Гренландії зникла, коли стало тепло", - сказав Пол Бірман, геолог і професор Університету Вермонта в США.

Крижані керни - це циліндри пробуреного льоду з льодовиків та крижаних покривів, які по суті є замороженими капсулами часу, що дозволяють вченим реконструювати клімат Землі мільйони років тому.

Крижаний керн, проаналізований в ході нового дослідження, має довжину 3,65 метра і був пробурений в Кемп Сенчері на північному заході Гренландії, який служив секретною базою армії США під час холодної війни. Зразок льоду був забутий у морозильній камері на десятиліття й випадково знову виявлений у 2017 році.

Дослідники також виявили, що відкладення в крижаному керні були зроблені проточною водою під час періоду потепління, який називається 11-й морський ізотопний етап.

Окрім відсутності льоду, Гренландія могла в той час перетворитися на тундру, вкриту деревами з бродячими шерстистими мамонтами, або навіть у бореальний ліс.

Автори дослідження заявили, що воно необхідне для розуміння того, як крижаний щит Гренландії відреагує на потепління клімату в майбутньому.

За словами вчених, крижані покриви регіону містять достатньо води, щоб викликати підвищення рівня моря на 7 метрів, що ставить під загрозу кожне прибережне місто в світі.

"Минуле Гренландії, збережене в 3,65 метрах мерзлого ґрунту, свідчить про тепле, вологе і в основному вільне від льоду майбутнє планети Земля, якщо ми не зможемо різко знизити концентрацію вуглекислого газу в атмосфері... Чотириста тисяч років тому на узбережжі не було міст, а тепер є міста на узбережжі", - сказав професор Бірман.

"Якщо ми розтопимо лише частину крижаного щита Гренландії, рівень моря різко підніметься. Моделюючи швидкість танення і реакцію на високий вміст вуглекислого газу, ми розглядаємо підвищення рівня моря на метри, можливо, на десятки метрів", - зазначила Теммі Ріттенур, професор кафедри геолого-геофізичних досліджень Університету штату Юта.

Танення льодовиків - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що за останні два десятиліття втрата льоду з льодовикового щита Гренландії зросла внаслідок більш активного танення поверхні і скидання льоду в океан. Танення льодовиків у Гренландії не тільки прискорилося, але й поширилося вглиб острова.

А раніше дослідники розповіли, як зміниться Антарктида через нинішній рівень вуглекислого газу. Вчені пояснюють, що на Південному полюсі востаннє ліс існував за часів, коли в атмосфері Землі було стільки ж вуглекислого газу, скільки і зараз.

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