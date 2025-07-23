Вчені довгі роки стежать за Єллоустонською кальдерою.

Під поверхнею Єллоустонського національного парку на північному заході США знаходиться величезний супервулкан, здатний до настільки потужних вивержень, що вони можуть змінити глобальний клімат, пише Ecoportal.

Зазначається, що вчені протягом десятиліть відстежували те, що відбувається під поверхнею Єллоустонського національного парку. За їхніми словами, якщо супервулкан у цьому регіоні вивергнеться, це може призвести до загибелі 90% населення США.

У виданні нагадали, що останнє супервиверження Єллоустонської кальдери сталося близько 640 000 років тому. Проте вчені продовжують стежити за нею.

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В останні роки спостереження стали ще більш інтенсивними. Нові технології, як-от сейсмічна візуалізація і супутниковий моніторинг, дали дослідникам чіткіше уявлення про те, що відбувається під землею, ніж будь-коли раніше.

Вчені виявили на глибині близько 3,8 кілометра під Єллоустонською кальдерою магматичну шапку, що "дихає". Цей шар, що складається з частково розплавленої породи і перегрітих рідин, повільно виділяє газ, знімаючи тиск і значно знижуючи ймовірність раптового масивного виверження.

Дослідники склали карту місць, де тверда порода перетворюється на цю летючу магму. Завдяки цьому вдалося виявити різницю між корою і динамічним резервуаром, який активний вже мільйони років. На щастя, він не близький до виверження.

Професор з Райсського університету Брендон Шмандт поділився, що вчені довгі роки намагалися зрозуміти, де знаходиться верхня частина цієї магматичної камери і як вона влаштована. Їхнє нове відкриття показує, що цей підземний резервуар все ще активний і зміщується під поверхнею.

Вчений пояснив, що під вулканом було виявлено шар, багатий на газ, але обсяг уловленого газу і розплавленого матеріалу залишається значно нижчим від порогових значень, які могли б вказувати на ризик виверження. Він зазначив, що система, мабуть, природним чином виділяє газ через невеликі тріщини і канали в породі.

Вулкани можуть "повстати" через глобальне потепління

Раніше вчені заявили, що танення льодовиків може спровокувати серію потужних вулканічних вивержень. Подібне явище вже фіксували в Ісландії.

Учені пояснили, що вулканічні виверження здатні тимчасово охолоджувати Землю завдяки викиду в атмосферу частинок, які відбивають сонячне світло. Однак тривалі виверження, що супроводжуються викидом парникових газів, здатні ще більше підігрівати планету.

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