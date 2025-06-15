Виявилося, що коні можуть спілкуватися не лише іржанням та хропінням, але також і мімічними виразами морди.

Коні мають власну "мову", яка покладається зокрема на понад 800 виразів морди. Про це пише The Sun із посиланням на результати новогодослідження.

Група вчених з університету міста Аберіствіт (Вельс, Британія) спостерігала за кіньми, фіксуючі їхню поведінку в різних емоційних станах – від радості до гніву. На основі цих спостережень було створено список виразів морди коней, характерних для певного настрою цих тварин.

Наприклад, під час дружнього спілкування коні направляли вуха вперед і витягували ніс. А коли вони хотіли показати свою перевагу над кимось, то приплющували вуха, розширювали ніздрі та опускали голови.

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"Ми виявили, що коні використовують широкий спектр рухів морди, які змінюються залежно від соціального контексту. Особливо цікаво те, що деякі з цих мімічних моделей поведінки, особливо під час гри, відображають ті, що спостерігаються у шимпанзе та собак, що підтверджує гіпотезу про те, що мімічна поведінка може бути глибоко вкорінена в біології ссавців", – розповів провідний автор дослідження доктор Себастьян Макбрайд.

Наприклад, вчені ідентифікували специфічний рух "натягування морди", який раніше спостерігався лише у людей та гібонів. Зазначається, що за цим виразом морди ветеринари могли б виявляти біль у коней.

Дослідницька група також заявила, що їхня робота змінить те, як ми взаємодіємо з кіньми, "що призведе до кращого догляду та міцніших стосунків між людиною та твариною".

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Як писав УНІАН, вчені висунули припущення, що горбаті кити, ймовірно, намагаються спілкуватися з людьми специфічною "мовою" бульбашок. Той самий метод вони використовують і у спілкуванні між собою.

Також ми розповідали, яка тварина має найкращий нюх. Відповідь виявилася повною несподіванкою.

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