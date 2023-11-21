Композицію створили на основі даних, зібраних телескопами NASA.

Композиторка Софі Кацнер написала симфонію на основі даних телескопів NASA, які були спрямовані на Чумацький шлях. Музичний твір називається "Там, де сходяться паралельні лінії".

Видання Space пише, що інформацію для симфонії надали телескопи NASA "Чандра", "Хаббл" та "Спітцер", які ведуть спостереження в різних довжинах світлових хвиль – рентгенівських, інфрачервоних і оптичних.

Композитор виділила три ключові елементи:

двійкову зоряну систему, виявлену в рентгенівських променях;

групу дугоподібних ниток;

надмасивну чорну діру Стрілець A, яка знаходиться в самому серці Чумацького Шляху.

Симфонія є лише звуковою інтерпретацією даних, адже звуку в космосі немає.

"Замість того, щоб сканувати зображення горизонтально і розглядати вісь Х як час, я зосередився на невеликих ділянках зображення, створюючи короткі віньєтки, відповідні цим моментам, підходячи до фрагменту так, якби я писала музику до фільму для супроводу образу", – зазначила композиторка.

В результаті вийшла композиція з трьох частин, які "грають" зліва направо.

Як раніше писав УНІАН, порівняно з деякими іншими галактиками, надмасивна чорна діра в центрі Чумацького Шляху не відрізняється особливою активністю. Вона не поглинає купу матеріалу і не викидає гігантські струмені плазми в космос, але робить дивні речі.

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