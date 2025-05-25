Птахи розуміють взаємозв'язок між сигналами світлофора і рухом машин.

Дикі тварини, що живуть у містах, демонструють вражаючі здібності з адаптації до умов урбанізованого середовища. Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Ethology, підтвердило цю тезу на прикладі хижих птахів.

Американський дослідник Володимир Динець з Університету Теннессі протягом двох років спостерігав за поведінкою яструбів Купера (Accipiter cooperi) на вулицях містечка Вест-Оріндж у штаті Нью-Джерсі. І його спостереження зафіксували дивовижне - птахи орієнтуються на світлофори під час полювання.

Вчений помітив, що яструби використовують як засадні укриття низки автомобілів, коли ті зупиняються на червоний сигнал світлофора.

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Виглядало це так. Прилетівши на місце полювання, яструб сідав на нижню гілку дерева біля дороги і починав спостерігати за найближчим перехрестям. Коли перед світлофором зупинялися машини, вони загороджували собою голубів і горобців на тротуарі: яструб їх не бачив у цей момент, але й вони його теж. Але найцікавіше відбувалося далі.

У певний момент на світлофорі активувався звуковий сигнал, що супроводжує зелене світло для пішоходів. І яструб, орієнтуючись саме на цей сигнал, зривався з гілки і летів у бік невидимої для нього здобичі, яка його не бачить. І маневруючи між машинами, яструб раптово нападав на голубів або горобців, які нічого не підозрювали.

Сам учений вважає, що на цьому перехресті полював один і той самий яструб. На думку Дінеца, птах не тільки навчився добре орієнтуватися в міській місцевості, а й зрозумів зв'язок між звуком світлофора, ланцюжком автомобілів, що слугують йому укриттям, і своєю невидимістю для жертви в цей момент.

"Описана тут поведінка - вражаючий подвиг інтелекту, який значною мірою пояснює здатність виду успішно колонізувати таке незвичайне та небезпечне середовище, як міський ландшафт. Ймовірно, цей інтелект уже існував, а не розвинувся в нових умовах", - наголосив дослідник.

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