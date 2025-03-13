Досі подібні регулярні сигнали фіксували тільки від нейтронних зірок.

Близько десятиліття астрономи реєстрували загадковий радіосигнал з космосу, який повторювався кожні 2 години. Після тривалого вивчення тієї частини космосу телескопами вчені, здається, знайшли пояснення цій загадці, пише Independent.

Вибухи радіовипромінювання зі стабільним двогодинним інтервалом надходять із сузір’я Великої Ведмедиці. Щоб зрозуміти, що саме надсилає цей сигнал, вчені задіяли кілька потужних телескопів, аби визначити точно загадкового відправника. Тепер дослідники вважають, що вибуховий радіосигнал надходить від двох мертвих зірок у цій частині космосу.

На думку вчених, дві зірки – червоний і білий карлики – обертаються навколо одна одної дуже близько і дуже швидко. Через це їхні магнітні поля тісно взаємодіють одне з одним. Тож із кожним обертом зірок навколо одна одної зіткнення їхніх магнітних полів генерує вибуховий радіосигнал, який і летить в бік нашої частини космосу.

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Раніше астрономи відстежували такі довготривалі радіоімпульси лише від нейтронних зірок. Але нове дослідження вперше показує, що подібні сигнали можуть виникати внаслідок руху звичайних зірок, замкнених у подвійній системі.

Ці імпульси є короткими спалахами радіосигналів, які можуть тривати від секунд до хвилин. Вони схожі, але все ж помітно відрізняються від швидких радіосплесків, які теж давно фіксують астрономи, але досі не змогли знайти їм пояснення.

Детально результати дослідження описані в новій статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy.

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Як писав УНІАН, кільця Сатурна скоро зникнуть. Назавжди вони зникнуть приблизно через 100 мільйонів років, коли їх поглине гравітація Сатурна. Однак значно раніше вони стануть просто невидимими для спостереження із Землі.

Також ми розповідали, що вчені знайшли одну з найбільших чорних дір розміром у 36 мільярдів сонць. Вона ховається всередині "космічної підкови".

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